12 Ribu Unit Rumah Warga Sabu Raijua Rusak Diterjang Badai, Bantuan Mulai Berdatangan

POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Siklon tropis seroja menerjang hampir seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur, Minggu 4 April 2021 dini hari.

Dari 22 Kabupaten/Kota, empat kabupaten terparah yakni, Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor dan Malaka.

Di Kabupaten Sabu Raijua, sebanyak 12 ribu unit rumah warga rusak dan dua meninggal dunia.

Plt Bupati Sabu Raijua, Doris Rihi mengatakan, hampir seluruh kecamatan di Sabu Raijua terdampak badai itu. Dari laporan seluruh camat, kata dia, sebanyak 12 ribu unit rumah warga rusak.

"BPBD tiba dari 6 April dan besoknya kami dapat distributor bantuan bahan bangunan yang dimuat pakai kapal KRI Ahmad Yani," ujarnya kepada wartawan, Sabtu 10 April 2021.

Pasca badai, pemerintah menyalurkan bantuan darurat untuk warga terdampak bencana. Bantuan darurat itu berupa, beras cadangan bulok.

"Semua bantuan harus my adress my name, tidak saja diberikan sesuai jumlah, karena akan berdampak hukum. Bantuan sudah diberikan secara terbatas sejak awal kejadian. Kita usahakan besok atau lusa kita distribusi lagi sesuai data dari dinsos," katanya.

Ia menambahkan, semua laporan kerusakan hingga korban jiwa sudah dilaporkan ke Pemprov NTT.

"Saya sudah laporkan ke gubernur dan wakil gubernur. Bantuan mulai berdatangan untuk Sabu Raijua," tandasnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Amar Ola Keda)