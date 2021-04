Jadwal Liga Italia Pekan 30 Juventus vs Genoa, Parma vs AC Milan, Inter Milan vs Cagliari

POS-KUPANG.COM - Ikuti pertandingan-pertandingan Liga Italia pekan 30 antara Juventus vs Genoa, Parma vs AC Milan, Inter Milan vs Cagliari mulai Sabtu 10 - 12 April 2021.

Di pekan 30 Liga Italia 2020/2021 ini pimpinan klasemen Inter Milan akan berhadapan dengan Cagliari.

Pertandingan Inter Milan vs Cagliari akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, Minggu 11 April 2021 pukul 17.30 WIB.

Inter Milan kini memimpin klasemen Liga Italia 2020-2021 dengan keunggulan 11 poin dari AC Milan di peringkat 2, dan 12 poin dari Juventus di peringkat 3.

Selisih poin yang cukup lebar dengan 9 laga tersisa membuat Inter Milan paling berpeluang meraih scudetto musim ini.

Di pekan ini, pesaing terdekat AC Milan akan bermain di kandang Parma.

Pertandingan Parma vs AC Milan akan berlangsung Sabtu 10 April 2021.

Laga Parma vs AC Milan akan kick off mulai pukul 23.00 WIB.

Baca juga: Perempat Final Piala Menpora 2021, Mimpi Persib vs Persebaya Akhirnya Terwujud

Sementara Juventus akan berhadapan dengan Genoa di pekan 30 Liga Italia 2020-2021.