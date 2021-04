Petugas Telkom Perbaiki Jaringan Yang Lumpuh di Kota Kupang

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Jaringan Telkom yang lumpuh akibat siklon tropis seroja akhirnya diperbaiki oleh petugas pada Rabu 7 April 2021.

Hingga pukul 16.00 WITA, para petugas ini telah menyelesaikan perbaikan jaringan di dua titik yakni di sentra Telkom Oesapa dan dekat SMAN 4 Kupang.

Titik terakhir untuk hari ini yang dikerjakan di jalan Prof. Dr. Herman Yohannes, Penfui.

Tim tersebut beranggotakan 15 orang dengan rincian 9 dari Kupang dan 6 lainnya didatangkan dari Surabaya.

Koordinator tim dari Surabaya, Hardjito S. mengatakan, dia bersama timnya didatangkan dari Surabaya untuk bantuan teknik dalam menangani kerusakan jaringan yang terjadi akibat badai.

"Kita datang dari kemarin, 11 personil datang dari Surabaya, hari ini datang 10 personil lagi," kata Hardjito.

"Untuk memperlancar, dipandu oleh rekan tim dari Kupang," tambahnya.

Hardjito melanjutkan, mulai hari ini, sudah dilakukan pembenahan dan normalisasi jaringan.

"Kendala - kendalanya kita harus menyingkirkan pohon - pohon yang besar karena kabel - kabel kita kebanyakan putus tertimpa pohon. Jadi jaringan dan layanan Telkom kita up, tergantung PLNnya juga. Kalau PLNnya up berarti sebagian besar jaringan telkom juga up," ungkapnya.