Borok Sultan Brunai Terungkap, Punya Hukum Syariat, Sulta Pernah Diberi Gundik Diungkap Wanita Ini

POS KUPANG.COM -- Aroman tak sedap keluar dari istama mewa Kesultanan Brunai Darusalam.

Negara yang berada di bagian utara Pulau Kalantan itu punya hukum syariat yang sangat ketat

Namun , bau busuk akhirnya terungkap dari mewahnya istana Sultan Brunai

Pemimpin negara kaya raka itu , diketahui pernah mendapat hadia gundi dari adiknya sendiri.

Rahasia ini diungkap oleh wanita ini

Negara Brunei Darussalam pertama kali memperkenalkan hukum syariah pada 2014, namun itu seakan menguak sebuah ironi.

Sorang perempuan bernama Jilian Lauren, 'muncul' dan mengungkap bahwa dirinya pernah menjadi gundik Pangeran Jefri Bolkiah dari Brunei

Menurut Lauren, ia pernah diserahkan oleh Jefri sebagai "hadiah" untuk kakaknya, Sultan Hasanal Bolkiah , dan pernah mabuk bersama.

Lauren kini jadi penulis. Salah satu bukunya menjadi bestseller, yaitu Some Girls: My Life in a Harem.

Berikut ini adalah tulisan Lauren, yang dimuat di situs The Daily Beast, Selasa (6/5/2014), tentang perilaku Sultan Brunei itu, yang waktu itu menerapkan hukum syariah di negeri kecil yang kaya tersebut: