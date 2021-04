Jadwal Chelsea vs West Brom Liga Inggris, Pembuktian Werner, Live Streaming Mola TV, Pukul 18.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Ikuti siaran langsung dan live streaming Liga Inggris pekan 30 malam ini, Sabtu 3 April 2021. Link live streaming Mola TV.

Sejumlah tim Liga Inggris atau Premier League akan bertanding malam ini, yakni Chelsea vs West Brom, Leeds United vs Sheffield United, Leicester City vs Manchester City, Arsenal vs Liverpool.

Namun, di antara tim-tim yang akan bertanding, Chelsea vs West Brom menjadi tim yang akan mengawali pertandingan Liga Inggris malam ini, yakni pada pukul 18.30 WIB.

Pertandingan Chelsea vs West Brom bisa jadi pembuktian bagi sang bomber Timo Werner.

Jadwal Liga Inggris antara Chelsea vs West Brom adalah pada Sabtu (3/4/2021) jam 18.30 WIB yang tayang lewat Live Streaming TV Online Mola.

Chelsea yang sejak ditangani pelatih Thomas Tuchel tak pernah mengalami kekalahan, tetap disorot khsusunya di lini depan.

Sang bomber Timo Werner terbilang minim mencetak gol. Tak cuma di Chelsea, tapi juga untuk Timnas Jerman.

Terbaru, Timo Werner membuat fans Chelsea mengamuk di Twitter menyusul kesalahan yang dilakukannya saat timnas Jerman kalah dari timnas Makedonia.

Timo Werner tampil sebagai pemain cadangan dalam kekalahan 1-2 timnas Jerman dari timnas Makedonia pada laga ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa, Rabu (31/3/2021) atau Kamis dini hari WIB.