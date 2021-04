Katalog Promo CFC Jumat 2 April 2021 Hanya Rp 45 Ribu, Beli 3 Gratis 3 Chicken Strips, Promo Sabtu?

POS-KUPANG.COM - Katalog Promo CFC Jumat 2 April 2021 Hanya Rp 45 Ribu, Beli 3 Gratis 3 Chicken Strips.

1. Paket Ciamik

Selain lezat dan pastinya hemat! Paket CIAMIK juga bikin santapan mu kali ini jadi makin asik!

Jangan ditunda, langsung pesan aja guys! Harga 45ribu nett sudah dapat paket komplit yang bikin mood mu jadi on lagi loh. Sikaat sekarang, CFC Lovers!

Syarat dan ketentuan:

- Berlaku dine in, take away dan order online di Gofood dan GrabFood

- Periode hingga 30 April 2021

#CFCAsliIndonesia #CFCIndonesia #FavoritKeluargaIndonesia #PunyaIndonesia

2. BELI 3 GRATIS 3 Chicken Strips