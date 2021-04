11 Bangunan di Oesapa Selatan, Kupang Akan Dieksekusi Keluarga Konay

11 Bangunan di Oesapa Selatan Kota Kupang Akan Dieksekusi Keluarga Konay

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- 11 Bangunan yang berdiri di atas tanah milik keluarga Konay dengan ahli waris Marthen Konay akan di eksekusi dalam waktu dekat ini.

Marthen mengaku, sudah banyak pihak yang berada di atas tanah seluas 350 ha telah mendatanginya. Namun, pihaknya tetap akan melakukan eksekusi berdasarkan surat keputusan eksekusi kepada 11 rumah warga yang terletak di Kelurahan Oesapa Selatan, Kota Kupang.

"Ada 11 rumah yang akan tetap kami tetap eksekusi, rencananya pada 11 April 2021 ini" tegasnya, Selasa 30 Maret 2021.

Diketahui, wilayah Oesapa Selatan meliputi beberapa bangunan seperti kantor DPD PDIP NTT, rutan Kupang, kantor Waskita karya dan beberapa bangunan lainnya.

Sebelumnya, Fransisco Bernando Besi, kuasa hukum keluarga Koenay mengatakan masalah tanah di Pagar Panjang seluas 250 hektare (ha) dan Danau Ina seluas 100 ha sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung No 64 tahun 1993.

Army Konay, selaku keluarga Konay menyampaikan sejarah historis keluarga dan kepemilikan ulayat di Kota Kupang.

Menurutnya, gugatan lahan antara Bertolomeus Konay dan Viktoria Anin sudah terjadi sejak 1951. Dimana dalam putusan pengadilan negeri/swapraja Kupang No 5/1951 tanggal 25 Mei 1951 dan disahkan oleh pengadilan tinggi/banding Gubernur Sunda Kecil Bali, putusan No 19/1952 tanggal 28 Agustus 1952, dan putusan Mahkamah Agung No 63.k/PDT/1953 tanggal 31 Agustus 1955 dalam perkara perdata antara Bertolomeos Konay dan Viktoria Anin.

” Secara hukum kami berada di satu warisan keluarga. Kuasa yang pegang itu kita pakai sebagai pijakan hukum dalam bertindak dan pengambilan keputusan untuk kepentingan perdata dan untuk mempertahankan warisan leleuhur sebagai ulayat dan sejarah NTT khususnya Kota Kupang,” jelas Wakil Bupati TTS itu.

Selaku keluarga Konay, Army mengklaim punya 8 dokumen keputusan MA.