Putusan Kasasi, Victoria Anin Hanya Sebagai Penikmat, Bukan Pewaris, Konay: Kami Ahli Waris Sah

POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Kuasa hukum Keluarga Konay, Fransisco Besie, SH.MH.CLA menyebutkan masalah tanah di Pagar Panjang seluas 250 hektare (ha) dan Danau Ina seluas 100 ha sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung No 64 tahun 1993.

“Masalah tanah di Pagar Panjang dan Danau Ina sudah selesai dengan adanya putusan MA,” kata Fransisco Besie kepada wartawan, Selasa, 30 Maret 2021.

Dalam putusan MA No 65 tahun 1993 menyebutkan penggugat Viktoria Anin, Yohanis Samadara dan Philipus Kolloh tidak berhak atas objek sengketa tanah itu.

“Ini bukan bahasa saya, ahli waris atau keluarga Konay, tapi bahasa pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap,” tegasnya.

Dengan dasar putusan ini, maka tanah yang disengketakan di Pagar Panjang dan Danau Ina sudah selesai.

“Jadi saya anggap sudah tidak ada masalah lagi,” katanya.

Sementara itu, perwakilan keluarga Konay, Army Konay yang juga wakil Bupati TTS mengatakan masalah tanah di Pagar Panjang dan Danau Ina sudah berlangsung lama.

Bahkan gugatan lahan antara Bertolomeus Konay dan Viktoria Anin sudah terjadi sejak 1951. Dimana dalam putusan pengadilan negeri/swapraja Kupang No 5/1951 tanggal 25 Mei 1951 dan disahkan oleh pengadilan tinggi/banding Gubernur Sunda Kecil Bali, putusan No 19/1952 tanggal 28 Agutus 1952, dan putusan Mahkamah Agung No 63.k/PDT/1953 tanggal 31 Agustus 1955 dalam perkara perdata antara Bertolomeos Konay dan Viktoria Anin.

Menurut dia, dalam amar putusan kasasi, majelis hakim mengatakan Victoria Anin yang berstatus sebagai perempuan hanya berhak menikmati, tetapi tidak bisa mewarisi tanah itu.