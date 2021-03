Kasus Tanah Pagar Panjang Sudah Selesai, Ini Penjelasan Kuasa Hukum

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Fransisco Bernando Besi, kuasa hukum keluarga Koenay mengatakan masalah tanah di Pagar Panjang seluas 250 hektare (ha) dan Danau Ina seluas 100 ha sudah selesai dengan adanya putusan Mahkamah Agung No 64 tahun 1993.

Army Konay, selaku keluarga Konay menyampaikan sejarah historis keluarga dan kepemilikan ulayat di Kota Kupang.

Menurutnya, gugatan lahan antara Bertolomeus Konay dan Viktoria Anin sudah terjadi sejak 1951. Dimana dalam putusan pengadilan negeri/swapraja Kupang No 5/1951 tanggal 25 Mei 1951 dan disahkan oleh pengadilan tinggi/banding Gubernur Sunda Kecil Bali, putusan No 19/1952 tanggal 28 Agustus 1952, dan putusan Mahkamah Agung No 63.k/PDT/1953 tanggal 31 Agustus 1955 dalam perkara perdata antara Bertolomeos Konay dan Viktoria Anin.

"Secara hukum kami berada di satu warisan keluarga. Kuasa yang pegang itu kita pakai sebagai pijakan hukum dalam bertindak dan pengambilan keputusan untuk kepentingan perdata dan untuk mempertahankan warisan leleuhur sebagai ulayat dan sejarah NTT khususnya Kota Kupang" jelas Wakil Bupati TTS itu, Selasa 30 Maret 2021.

Selaku keluarga Konay, Army mengklaim punya 8 dokumen keputusan MA.

"Saya minta pengacara-pengacara dari Jakarta untuk melihat putusan MA" katanya

Sementara, Fransisco Besie selaku kuasa hukum Keluarga Konay geram terhadap upaya klaim oleh Viktoria Anin dan kuasa hukumnya terhadap tiga bidang lahan di Kupang.

Menurutnya, pihak Viktoria Anin dan kuasa hukumnya tidak membaca secara detail data putusan Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung sejak Tahun 1951 terhadap kepemilikan lahan Keluarga Konay.

"Keputusan sudah ada di sini. Supaya masyarakat tahu kalau mereka sudah kalah. Kalau mau gugat tidak dimungkinkan bapak kamu sudah dua kali coba namun kalah" tandasnya.