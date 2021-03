Pendataan Keluarga 2021, Data Bisa Digunakan untuk Intervensi pada Keluarga

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Pendataan Keluarga 2021 akan dilakukan serentak mulai 1 April 2021 hingga 31 Mei 2021. Sebanyak 800-an lebih petugas BKKBN NTT akan dikerahkan untuk melakukan pendataan tersebut.

Seperti apa model Pendataan Keluarga 2021 di NTT? Berikut petikan wawancara jurnalis Pos Kupang, Intan Nuka dengan Kepala Perwakilan BKKBN NTT, Marianus Mau Kuru, SE MPH dalam acara Ngobrol Asyik Pos Kupang "Pendataan Keluarga 2021" pada Selasa,30 Maret 2021.

Apa itu Pendataan Keluarga 2021?

Pertama, kalau kita mau sebuah perencanaan pembangunan itu baik, terarah, dan bisa mengenai sasaran juga mengatasi masalah, maka kata kuncinya harus berdasarkan data basis yang kuat.

BKKBN secara nasional memiliki kebijakan setiap lima tahun melakukan pendataan keluarga, yang masuk kategori data mikro, by name, by address, dan by phone. Tapi di dalam indikator bisa dipakai sektor lain untuk lakukan perencanaan.

Apa saja pembagian kelompok dalam pendataan keluarga ini?

Ada tiga kelompok, yakni data demografi, data keluarga berencana, dan data pembangunan keluarga.

Untuk demografi, kita data keluarga, yang mana dalam form data seluruh anggota keluarga, NIK, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya.

Kedua, keluarga berencana itu meliputi data ibu hamil, alat kontrasepsi, sampai pada tahun ini kami tulis juga penggunaan KB Alamiah. Jadi dalam form itu ada pilihan itu. Nanti kami data lalu kami beri edukasi, baik KB Alamiah dan KB Modern. Keputusan ada pada keluarga. Lalu, ada juga indikator lokal, jadi melihat apakah ada ibu hamil yang makan kelor atau tidak, dan lainnya.