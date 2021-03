Nikita Willly Berenang Seksi di Laut Berlatar Tebing Karang,Natizen yang Gemetaran Sebut Buaya & Ini

Nikita Willly Berenang Seksi di Lautan Berlatar Tebing Karang, Natizen yang Gemetaran Sebut Anakonda dan Buaya

POS KUPANG.COM -- Nikita Willy telah menikah dengan pewaris perusahaan tranportasi, Indra Priwawan pada Jumat 16 Okotober 2020 lalu

Keduaya pun lansung berbulan madu selama dua minggu setelah menikah. Dan, tempat-tempat wisaya yang indah menjadi tujuan pasangan pengantin baru ini

Salah satu yang menjadi tujuan wisata bulan madu mereka adalah ke Mison , Raja Ampat , Provinsi Papua Barat

Di tempat ini, ratu sinetron itu sempat berenang manja dengan gaya seksi di lautan yang dengan air yang jerni berlatar belakang tebing karang yang menjulang

Aksi berani Nikita Willy ini justu membuat natizen takut gemetaran.

Merreka mengkawatirkan ada makluk laut yang ganas mucul dari dasar laut lalu menyerang tubuh mulus pengantin baru itu

Di akun isntagramnya Nikita Willy menulis : Hidden paradise of Misool , and yea you can swim inside the cave too!

Bukannya memuji keindahan tempat itu, natizen malah memberi komentar rasa kuatir mereka pada Nikita Willy

Natisen leborasinaga94's menulis : Gua yg jantungan lihat air

erllynd98 menulis : Gue yang kaga bisa berenang nangis di perahu

arfianaarfin : Aku yg gak bisa liburan kemana mana, liat kamu liburan aja udh berasa lagi liburan juga nik :(

dwsr802: Merinding duluan liat air, dalem lagi:'(

nameli27: menulis : Dia yg berenang gw yg deg2an takut ada sesuatu