Hasil & Klasemen Usai PSS Sleman Vs Persela Piala Menpora 2021 Live Skor dan Indosiar. Kedua tim imbang.

POS-KUPANG.COM -- Pertandingn kedua babak penyisihan grup C Piala Menpora 2021 berlanjut Minggu 28 Maret 2021.

Ada dua laga yang sangat menentukan persaingan di grup C hari ini di antaranya, PSS Sleman kontra Persela Lamongan kick off pukul 15.15 WIB dan Madura United vs Persebaya Surabaya pukul 18.15 WIB.

Laga pertama berlangsung PSS Sleman kontra Persela Lamongan kick off pukul 15.15 WIB live Indosiar dan live skor.

Kedua laga ini akan di langsungkan di Stadion Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Babak pertama hingga babak kedua tidak ada gol tercipta.

Dengan hasil ini keduanya harus berbagi angka dengan masing-masing mengoleksi 1 point.

Saksikan laga ini live Indosiar dan streaming via video.

(Link streaming dan update hasil via live skor tersedia di akhir artikel ini)

Persela Lamongan mengincar kemenangan perdana di grup C, begitu juga PSS Sleman yang menderita kekalahan dilaga perdana.

PSS Sleman saat ini menempati dasar klasemen grup C bersama Persik Kediri.

Adapun puncak klasemen di tempati Madura United dan Persebaya yang behasil memetik poin penuh.

Grup C piala Menpora mempertemukan tim-tim Jawa Timur.

Bagi PSS Sleman kemenangan menjadi harga mati bila ingin memperpanjang nafas digelar turnamen pra musim Piala Menpora tahun ini.

Kemudian pada laga kedua juga tersaji big match antara Madura United kontra Persebaya Surabaya.

Kemenangan pada laga ini akan memperkokoh posisi puncak klasemen sementara.

Keduanya sama-sama mencatakan hasil gemilang di pertandingan perdana.

Madura United mengalahkan PSS Sleman 2-1 dan Persebaya menaklukan Persik Kedira dengan skor 2-1.

Klasemen Grup C

1. Madura United 3 poin

2. Persebaya Surabaya 3 poin

3. Persela Lamongan 1 Poin

4. Persik Kediri 0 poin

5. PSS Sleman 1 poin

Berikut jadwal lengkap dan Hasil Piala Menpora Terbaru

GRUP B (Stadion Kanjuruhan Malang)

Sabtu, 27 Maret

15.15 WIB - PSM 1-1 Bhayangkara

18.15 WIB - Boneo FC 0-4 Persija

Rabu, 31 Maret

15.15 WIB - Boneo FC vs PSM

18.15 WIB - Persija vs Bhayangkara

GRUP C (Stadion Si Jalak Harupat - Kabupaten Bandung

Selasa, 23 Maret

15.15 WIB - Madura Utd vs PSS

18.15 WIB - Persebaya vs Persik

Minggu, 28 Maret

15.15 WIB - PSS vs Persela

18.15 WIB - Madura Utd vs Persebaya

Kamis, 1 April

15.15 WIB - Persik vs PSS

18.15 WIB - Persela vs Madura Utd

Jumat, 3 April

15.15 WIB - Persik vs Madura Utd

18.15 WIB - Persebaya vs Persela

Rabu, 7 April

15.15 WIB - Persela vs Persik

18.15 WIB - PSS vs Persebaya

