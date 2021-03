Adegan Mandi Lee Min Ki di Drama Korea Oh My Ladylord Tuai Kecaman, Pihak MBC Buka Suara

POS-KUPANG.COM - Episode perdana Drama Korea Oh My Ladylord menuai kecaman.

Hal ini dikarenakan salah satu adegan dalam drakor ini memperlihatkan salah satu pemainnya, Lee Min Ki sedang mandi dalam keadaan telanjang.

Dikutip dari Soompi, pihak MBC mengeluarkan tanggapan singkat setelah adegan di episode perdana mendapat kecaman.

Sumber dari MBC menyatakan kepada Xportsnews, "Kami mengakui masalah dalam 'Oh My Ladylord' dan kami akan mengambil langkah yang wajar untuk mengurangi ketidaknyamanan pemirsa."

Oh My Ladylord adalah drama komedi romantis yang dibintangi oleh Lee Min Ki sebagai penulis thriller papan atas bernama Han Bi Soo yang “tidak akan” berkencan dan Nana sebagai aktris komedi romantis bernama Oh Joo In.

Keduanya akhirnya tinggal bersama, dengan Han Bi Soo menjadi penyewa Oh Joo In.

Dalam episode perdana, yang ditayangkan pada 24 Maret, Han Bi Soo sedang mandi saat Oh Joo In berjalan mendekatinya.

Adegan itu terjadi karena Oh Joo In baru saja menandatangani kontrak untuk membeli rumah dan pergi melihat properti barunya, tapi Han Bi Soo, sebagai anak dari pemilik sebelumnya, belum mengetahui bahwa rumah tersebut telah dijual.

Lee Min Ki telanjang dalam adegan tersebut, dengan emoji persik menutupi area penting.