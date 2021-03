Menghilang Dari Layar FTV , Tubu Andera Dian Makin Berotot Kekar, Lihat Foto-fotnya Saat Berolahraga

Laporan Wartawan Pos Kupang.com , Alfred Dama



POS KUPANG.COM -- Artis Andrea Dian sudah lama menghilang dari layar kaca.

Terakhir, istri Genindra Bimo itu dikabarkan harus menjalani isolasi dan perawatan setelahy terpapar virus corona

Meski menghilang dari layar kaca , Andera Dian terap membagikan aktivitasnya bersama suami saat menjalani hobi barunya berolarga untuk membentuk tubuhnya

Hasilnya kini, tubuh Andrea Dian makin kekar .

Meski demikian pesona kecantikannya tak pudar. Bahkan keringat dari tibuhnya membuatnya terlhat semakin seksi

Saat membagikan foto-fotonya yang sedang berolarga , Andrea Dian juga kerap membangikan tips dan semangat pada natizen yang mau mencontohinya

Ia mengajak orang untuk bersikap baik pada diri sendiri. " unhealthy mindset = kurangnya compassion terhadap diri sendiri. Coba lebih bersikap baik terhadap diri sendiri & kurangi membandingkan diri dengan orang lain.. Everybody is beautiful & unique in their special way..," ungkapnya

Selalu Bersama Suami

Meski padangan Andrea Dian dan Geindra Bimo belum memiliki anak, namun keduanya tetap mesrah pada setiap kesempatan

Bahkan, saat ngegym saja dilakukan bersama. Tampak mereka selalu saling mendukung dan memotivasi satu dengan lainnya

Bersama Teman-teman

Dia Andrea Dian juga kerap membagikan foto-foto kebersamaan dengan teman-teman yan ngegym bersama

Ini dilakukan untuk menunjukan kebersamaan mereka