Reses di Nageoga-Nagekeo, Masyarakat Minta Patrianus Lali Wolo Perjuangkan Air Minum

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | MBAY-Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari PDI Perjuangan Patrianus Lali Wolo kembali melakukan serap aspirasi (reses) untuk masa persidangan II tahun 2021. Reses itu dilakukan di Aula Kantor Kelurahan Nageoga, Kecamatan Boawae, Selasa (23/3/2021).

Hadir dalam kegiatan reses tersebut yaitu Kepala Seksi Trantib Kecamatan Boawae Florianus Kein, Lurah Nageoga Lako Yohanes, dan Pastor Paroki Santo Fransiskus Boawae Rm Yosef Liwu serta masyarakat lainnya.

Lurah Nageoga, Lako Yohanes dalam sambutannya mengatakan bahwa kebutuhan akan air minum bersih merupakan masalah klasik yang sering terjadi di Kelurahan Nageoga bahkan di Kecamatan Boawae secara umum.

Padahal, wilayah Kelurahan Nageoga memiliki dua sumber mata air yakni sumber air Ae Go dengan debit 7 liter per detik dan mata air Ae Mali dengan debit 43 liter per detik. Namun dua sumber mata air tersebut belum digunakan dengan maksimal untuk kebutuhan air minum masyarakat.

Untuk itu, dirinya meminta agar Anggota DPRD NTT Patrianus Lali Wolo untuk bisa memperjuangkan pembangunan satu unit sistem penyediaan air minum (SPAM) di kecamatan Boawae.

"Saya kira pembangunan SPAM menjadi prioritas pembangunan untuk menjawab kebutuhan air di kecamatan Boawae ini, sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam memenuhi kebutuhan air bersih," ungkapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi NTT, Patrianus Lali Wolo mengatakan bahwa, memang air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sehingga sebagai wakil rakyat, dirinya mendukung penuh sehingga aspirasi tersebut harus direalisasikan pemerintah.

"Karena alokasi anggaran untuk bagaimana penyediaan air baik itu untuk kebutuhan manusia, ternak dan pertanian menjadi urusan yang sangat vital, bersentuhan langsung dengan kesenambungan hidup manusia," ujarnya.

Menurutnya, program untuk penyediaan air minum seperti pembangunan SPAM memang sudah ada di hampir di semua daerah di Provinsi NTT termasuk di Kabupaten Nagekeo, sehingga melalui komisi IV dan Banggar DPRD supaya menyampaikan kepada pemerintah.

"Sehingga alokasi anggaran untuk urusan pemenuhan kebutuhan air baik itu SPAM atau embung yang menjadi aspirasi masyarakat bisa terpenuhi," ujarnya.

Patrianus mengungkapkan, optimalisasi sumber air juga perlu dilakukan secara kontinyu, karena sepanjang manusia ada maka air tetap dibutuhkan, sehingga perlu dilakukan upaya reboisasi di sumber mata air.

"Ini kembali kepada pengambil kebijakan, tetapi kita mendesak kepada pemerintah, karena air ini sangat mendesak sehingga perlu tambahab anggaran selain untuk masyarakat di sini maupun juga masyarakat di NTT secara keseluruhan," ujarnya. (mm)

/Anggota DPRD NTT Patrianus Lali Wolo melakukan reses di Kelurahan Nageoga, Selasa (23/3/2021). (Keterangan Gambar: POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI)

