Katalog Promo Indomaret Hari ini Rabu 24 Maret 2021: Diskon Super Hemat Susu Bayi, hingga Cemilan

POS-KUPANG.COM - Ada promo menarik dari Indomaret untuk kamu hari ini Rabu 24 Maret 2021.

Beragam promo menarik ini diantaranya katalog super hemat yang berlaku nasional (kecuali toko indomaret point).

Dan untuk harga di luar Pulau Jawa dan Bali ditambah Rp 1.000.

Katalog super hemat Indomaret hari ini Rabu 24 Maret 2021 ada diskon untuk food beverages, milk and breakfeast, cooking corner, fresh beverages untuk bagian satu.

Katalog super hemat bagian dua ada potongan harga untuk personal and home care products, personal care, medicine corner, clean and fresh, dan produk baby and kids.

Dan untuk bagian 3, ada promo THR (Tiap Hari Rejeki) ada undian grand prize, undian mingguan emas batangan dan lucky poin.

Promo Indomaret minggu ini terbaru menjadi kesempatan pelanggan memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah.

Sebagian orang memanfaatkan promo Indomaret sebagai momen kulakan barang untuk dijual lagi.

Namun, ada baiknya Anda membandingkan promo Indomaret minggu ini terbaru dengan promo dari minimarket lain, termasuk warung tetangga terdekat.

Menyalin informasi promo dari situs resmi, berikut ini beberapa katalog promo Indomaret minggu ini terbaru yang bisa Anda cermati.

Oh, iya, mematuhi protokol Covid-19, sebaiknya kita tidak berbondong-bondong belanja ramai-ramai sekeluarga. Ingat selalu untuk jaga jarak demi menyempitkan peluang tertular sekaligus menulari orang lain.