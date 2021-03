Live Indosiar 15.15 WIB, Madura United vs PSS Sleman, Persaingan Fachrudin vs Fabiano Beltrame.

Pemain Madura United siap menghadap PS Sleman dalam pertandingan Grup C Piala Menpora 2021

POS-KUPANG.COM -- Madura United vs PSS Sleman akan tersaji pada matchday 1 Grup C Piala Menpora 2021, Selasa (23/3/2021) ini.

Duel Madura United vs PS Sleman akan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung mulai pukul 15.15 WIB.

Matchday 1 Grup C Piala Menpora 2021 antara Madura United vs PSS Sleman ini akan disiarkan langsung Live Indosiar sejak kick off.

Menghadapi PS Sleman, Kapten Madura United Fachrudin memberikan atensi penuh pada Fabiano Beltrame.

Bagi Fachrudin, laga ini tidak sebatas matchday 1 resmi setelah sepakbola Indonesia vakum selama 1 tahun lebih.

Fachrudin juga menanti pertemuan dengan duet lamanya saat bersama-sama di Madura United, yakni Fabiano Beltrame.

Pertandingan matchday 1 Grup C Piala Menpora 2021, Selasa (23/3/2021): Madura United vs PS Sleman, Persebaya vs Persik Kediri

Fachrudin-Fabiano menjadi duet andalan Madura United, terutama saat mengarungi Liga 1 2017-2018.

Tercatat, keduanya bermain 45 kali atau 3687 menit, berhasil clean sheet 14 kali, dan berkontribusi 23 kali kemenangan.

Namun, di laga pertama penyisihan Grup C Piala Menpora 2021 itu.