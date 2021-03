Real Sociedad vs Barcelona Liga Spanyol Live TV Online BeIN Sports 1 Malam Ini, Messi Main

POS-KUPANG.COM - Berikut prediksi susunan pemain dan live streaming Sociedad vs Barcelona di laga Liga Spanyol, Senin (21/3/2020) WIB via Live Streaming Bein Sports 1.

Lionel Messi, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann main membelas Barcelona.

Siaran Langsung duel Liga Spanyol antara Real Sociedad vs Barcelona via Live Streaming TV Online beinsports mulai pukul 03.00 WIB.

Link Live Streaming Sociedad vs Barcelona bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 yang ada di artikel ini. Cek Prediksi Susunan Pemain, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann main.

Duel Real Sociedad vs Barcelona di Liga Spanyol dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports 1 yang banjarmasinpost.co.id sediakan.

Tidak bakal mudah bagi Barcelona untuk merebut poin penuh di Reale Arena (Anoeta).

Sociedad memang baru mengalami sebuah antiklimaks.

Sempat melalui tujuh laga tak terkalahkan di La Liga (M4 S3 K0), Sociedad kalah 0-1 dari tuan rumah Granada di laga terakhirnya.

Namun, Sociedad tergolong kuat di kandang. Tim besutan Imanol Alguacil itu bahkan selalu menang dalam tiga laga kandang terakhirnya, yakni 4-1 vs Cadiz, 4-0 vs Deportivo Alaves, dan 1-0 vs Levante.