Katalog Promo Hypermart Minggu 21 Maret 2021 Beli 1 Gratis1 Disney Strawberry, Tropical  Rp 23.690

Katalog Promo Hypermart Minggu 21 Maret 2021 Beli 1 Gratis1 Disney Strawberry, Minyak Goreng Tropical Rp 23.690/2 liter

POS-KUPANG.COM - Hai pelanggan Hypermart. Di akhir pekan ini, Sabtu 20 Maret 2021, Ada kabar baik bagi para pencari diskonan weekend.

Sebab, promo JSM Hypermart 20 Maret 2021 masih bisa Anda dapatkan. Sesuai namanya, promo JSM merupakan istilah umum yang digunakan konsumen untuk menyebut promo-promo di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu.

promo Termurah untuk sabun mandi terbari dari Lifebouy di Hypermart! Sekarang, Hypermart Lovers bisa harga termurah hanya dengan harga Rp 17.490 saja lho! Berlaku di Pulau Jawa

promo Tissue dengan kualitas terbaik dari Value Plus di Hypermart! Sekarang, Hypermart Lovers bisa dapatkan promonya dengan harga spesial hanya Rp 22.990 untuk Value Plus Facial Tissue 715's lho.

Dapatkan promo BELI 1 GRATIS 1 untuk Disney Strawberry terbaik dari Hypermart berlaku di Pulau Jawa!

Daging Rendang Spesial dengan kualitas terbaik dari Hypermart! Sekarang, Hypermart Lovers bisa dapatkan promonya dengan harga spesial hanya Rp 10.900/100gr lho. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Tropical Minyak Goreng Ref. 2ltr hanya dengan harga Rp 23.690 menggunakan berbagai macam E-Wallet atau mbanking favorit mu seperti OVO, Gopay, Shopeepay, Dana, LinkAja, mBCA, Jenius apps , dll. Bayar nya via fitur scan yang ada di aplikasi tersebut dengan scan QRIS! Maksimal 2 pcs/hari/konsumen.

Lemon Import di Hypermart! Sekarang, Hypermart Lovers bisa harga termurah hanya Rp 2.490/100gr lho.

Menyambut datangnya bulan Ramadhan, dapatkan promo penawaran spesial untuk melengkapi kebutuhanmu dari Hypermart! Mulai dari biskuit, kue, kurma, sirup hingga baju muslim lagi promo lho menyambut bulan yang spesial ini!