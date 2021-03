Jadwal Liga Italia Malam Ini, Juventus vs Benevento & Fiorentina vs Milan, Live RCTI & BeIN Sports 2

Jadwal Liga Italia Malam Ini, Juventus vs Benevento & Fiorentina vs AC Milan, Inter Batal, Live RCTI dan BeIN Sports 2

POS-KUPANG.COM - Ikut jadwal pertandingan Liga Italia Pekan 28 akhir pekan ini mulai Sabtu (20/3/2021) dan tayang via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2.

Ada Juventus vs Benevento, Fiorentina vs AC Milan. Momentum perebutan Scudetto.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 28 dimulai Jumat (12/3/2021), yang akan tayang di stasiun TV RCTI dan Live Streaming TV Online Bein Sports 2. Duel Inter Milan vs Sassuolo dibatalkan.

Di antara penghuni tiga besar Klasemen Liga Italia, Juventus vs Benevento akan lebih dulu bermain disusul Fiorentina vs AC Milan, kemudian harusnya ada Inter Milan vs Sassuolo namun khusus laga ini dibatalkan. Semua pertandingan ini tayang via Live Streaming Bein Sports 2, belum tentu Live Streaming RCTI. Tiga tim berpeluang Scudetto.

Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi laga Liga Italia Serie A Juventus vs Benevento, Fiorentina vs AC Milan akan ditayangkan via Live Streaming TV Online RCTI dan Bein Sports 2.

Sayangnya Inter Milan sebagai pimpinan klasemen sementara Liga Italia musim ini tidak akan bermain pada giornata ke-28.

Sebelum jeda internasional, Inter Milan dijadwalkan akan menggelar satu laga kandang dengan menjamu Sassuolo hari Minggu (21/03/2021). Laga ini merupakan partai krusial bagi Inter Milan.

Karena Inter Milan saat ini berstatus sebagai pemuncak klasemen Liga Italia. Namun laga ini resmi ditunda setelah Inter Milan mengumumkan empat pemain mereka mengidap COVID-19.

Empat pemain tersebut adalah Danilo D'Ambrosio, sang kapten Samir Handanovic, Matias Vecino dan Stefan De Vrij.