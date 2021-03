Mengejutkan, Pemerintah Sampaikan Rencana Impor Beras di Tengah Panen Raya, Bagaimana Nasib Petani?

Mengejutkan Pemerintah Sampaikan Rencana Impor Beras di Tengah Panen Raya, Bagaimana Petani?

POS-KUPANG.COM -- Rencana pemerintah mengimpor 1 juta ton beras di tengah panen raya, telah menuai penolakan dari berbagai pihak.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyebut, impor beras sebesarnya boleh saja dilakukan pemerintah, tetapi tidak saat berbagai daerah sedang panen raya.

"Impor itu boleh, tapi ada syaratnya. Misalnya, diprediksikan gagal panen, kemudian untuk cadangan Bulog tanpa merembes ke pasar. Jadi untuk cadangan Bulog saja, jika dibutuhkan untuk operasi pasar," kata Rusli saat dihubungi, beberapa hari lalu.

Menurutnya, pemerintah terbilang tega dengan petani karena menyampaikan impor beras saat panen raya, yang akhirnya menekan harga gabah.

"Kenapa ada narasi rencana impor dari pemerintah saat panen? Ini kan membuat harga gabah turun, dan bisa dimanfaatkan pencari rente," papar Rusli.

"Seharusnya pemerintah sadar diri, kenapa udah tahu kalau ada narasi impor beras di tengah panen, harga gabah akan jatuh. Kenapa bicara impor meskipun baru rencana," sambungnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Budisatrio Djiwandono menyebut rencana impor beras telah melukai dan menyakiti petani.

Akibat adanya rencana impor, kata Budisatrio, harga gabah dikalangan petani turun drastis, dan di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

Di Blora, kata Budisatrio, harga gabah hanya Rp3.300 per kilo gram (kg), di Kendal Rp 3.600 per kg, dan Ngawi senilai Rp3.400 per kg.