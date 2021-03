Kriteria Cewek Idaman Dikta Yovie & Nuno Diungkap, Enzy Storia Mendadak Salting 

POS-KUPANG.COM - Dikta Yovie & Nuno mengungkap ingin punya pasangan hingga beberkan tipe cewek idamannya. Sikap Enzy Storia langsung jadi sorotan.



Kisah asmara Dikta Yovie & Nuno tak terlepas dari sorotan publik.

Setelah putus dari Chef Renatta, Dikta belum terlihat menggandeng kekasih baru meski dikabarkan telah dekat dengan beberapa aktris, termasuk Enzy Storia.

Belum lama ini, pemilik nama Pradikta Wicaksono diundang di acara 'This or That' yang dipandu Hesti Purwadinata dan Enzy Storia.

Pertemuan tersebut membuat Hesto asyik melontarkan berbagai godaan pada Dikta dan Enzy.

Hingga saat Dikta membahas soal pasangan dan kriteria idamannya, sikap Enzy langsung disorot.

Dikta Yovie & Nuno, Enzy Storia, dan Hesti Purwadinata (YouTube KUY Entertainment)

Mulanya, Hesti menyinggung soal sosok Dikta yang gemar memasak dan sangat bersih.

"Gua pernah diceritain sama Enzy, katanya Dikta itu pinter masak, emang Enzy banyak cerita soal lo, dia pinter masak, udah gitu anaknya bener-bener perfeksionis, udah gitu rapi, bersih banget, iya nggak sih?" tanya Hesti Purwadinata.

"Apanya nih maksudnya?" tanya Dikta.

"Iya lo tuh orangnya rapi, bersih kayak resik gitu," jelas Enzy.

Sempat bingung, Dikta pun mengungkap bahwa hal itu lantaran ia tinggal sendiri.