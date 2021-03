Roti Rasa Keju Mulai dari Rp 8.000 BreadTalk Hari ini 16 Maret 2021, Meat The Cheese, Cheese Boat 

Roti Rasa Keju Mulai dari Rp 8.000 Promo BreadTalk Hari ini 16 Maret 2021, Ada Meat The Cheese, Cheese Boat dan lainnya

POS-KUPANG.COM - Rasa keju memang sangat disukai banyak orang. Kali ini penggemar menu dari BreadTalk bisa menikmati beragam menu dengan rasa keju.

Nikmat Promo BreadTalk hari ini Selasa 16 Maret 2021, merupakan bagian dari promo periode hingga 19 Maret 2021

Promo kali ini ada Meat the cheese, roti daging bagi yang doyan dengan rasa gurih. Ada Meat the Cheese, roti berbentuk kotak dengan isian daging sapi asap dan keju, dengan taburan saus di atasnya.

cheese boat dan lainnya hanya dengan harga Rp 8.000 saja

Hello CHEESE LOVERS!

All about CHEESE start from 8rb only at BreadTalk Indonesia

Periode promo 15 - 19 Maret 2021

Syarat dan ketentuan :

-Berlaku Pembelian di store maupun melalui www.btdelivery.com