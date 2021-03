Renungan Harian Katolik, Rabu 17 Maret 2021: Sekali-kali Aku Tidak Akan Melupakan Engkau (Yoh 15 : 17-30)

Oleh: RD. Maxi Un Bria



POS-KUPANG.COM - Spe gaudentes et oratione instantes, bersukacitalah dalam pengharapan dan bertekunlah dalam doa ( Josemaria Escriva, The way, 2006 : 67 ) mengispirasi dan memotivasi umat beriman untuk meningkatkan kebiasaan bersyukur dan mengingat Allah dalam setiap aktivitas hidup.

Memang manusia sering melupakan Allah. Namun tidaklah demikian bagi Allah. Berbagai aktivitas dan kesibukan mengisi hidup di dunia acapkali menenggelamkan dan merampas perhatian manusia sedemikian sehingga manusia seolah-oleh hanyut lalu mengabaikan relasinya dengan Allah.

Tantangan bagi kita adalah kembali menegaskan dan memprioritaskan Allah dalam hidup sebagai sumber segala rahmat . Sebab di dalam dan bersama Allah manusia memiliki kehidupan, pengharapan, sukacita iman, kedamain hati dan keselamatan.

Nabi Yesaya menyerukan bahwa betapa dahsyatnya kasih dan kerahiman Allah bagi manusia. Kasih setia Allah berdimensi abadi dan merangkum seluruh aktivitas manusia dan alam semesta. Pernyataan metaforis dan retoris yang diungkap nabi Yesaya menarik untuk disimak.

“Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya ? seihingga ia tidak menyayangi anak kandungnya ? Sekalipun dia melupakan, Aku tidak akan melupakan engkau. “ ( Yesaya 49 :15 )

Allah tidak melupakan manusia, meskipun sebaliknya manusia sering melupakan dan mengabaikan Allah. Kerapuhan dan keterbatasan manusia selalu dapat diperbaharui dan ditata kembali sejauh manusia memiliki ikhtiar yang baik untuk bertobat dan kembali merefleksikan hubungan personalnya dengan Allah.

Refleksi di masa puasa menjadi alat bantu yang rasional, dapat membantu manusia dalam mengharmonisasikan relasi yang mungkin telah terkoyak dan telanjur dinodai oleh sikap tak peduli dan dosa.

Allah yang maha kasih telah menciptakan langit dan bumi baru serta berbagai kasih karunia yang membawa damai dan kebahagiaan , bagi segenap insan beriman yang memiliki niat tulus untuk bertobat dan terus memperbaharui diri sebagai anak-anak Allah yang diberkati.

“ Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru ! Hal-hal yang dulu tidak diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan.” ( Yesaya 65 :17-18) Sebuah seruan untuk kembali mengingatkan kita bahwa Allah telah melupakan dosa-dosa masa silam. Allah Yang maha rahim selalu membuka lembaran baru dalam relasi-Nya dengan manusia.

Hari ini , Yesus menegaskan dan memastikan kebenaran iman “ Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga.” (Yohanes 5:17 ). Allah dan Yesus bekerja sampai saat ini dan menganugerahkan berbagai rahmat dan kasih karunia untuk menghadirkan kebaikan, kedamaian dan keselamatan bagi manusia. Pertanyaan refleksi bagi kita adalah apakah manusia beriman terbuka terhadap tawaran keselamatan Allah dan siap sedia untuk bekerja sama dengan Allah ?

Semoga kita mampu berbenah diri dan dirahmati Allah agar berdaya dalam mengimplementasikan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia seperti diri sendiri. Sebagaimana kita Insaf dan percaya bahwa Allah tidak pernah melupakan diri kita demikianlah hendaknya kita pun berusaha agar tidak melupakan Allah dan sesama dalam ziarah hidup ini. Salve.*

Simak juga video renungan harian katolik: