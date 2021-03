LIVE RCTI! Jadwal Liga Italia Malam Ini Link Live Streaming AC Milan vs Napoli, Cagliari vs Juventus

POS-KUPANG.COM - Berikut Jadwal Liga Italia Pekan 27 akhir pekan ini berlangsung dan tayang via Live Streaming RCTI dan Live Streaming Bein Sports 2.

Ada Torino vs Inter Milan, Cagliari vs Juventus dan AC Milan vs Napoli. Momentum perebutan Scudetto.

Siaran Langsung Liga Italia pekan 27 dimulai Jumat (12/3/2021), yang akan tayang di stasiun TV RCTI dan Live Streaming TV Online Bein Sports 2.

Di antara penghuni tiga besar Klasemen Liga Italia, Torino vs Inter Milan akan lebih dulu bermain disusul Cagliari vs Juventus, kemudian AC Milan vs Napoli.

Semua pertandingan ini tayang via Live Streaming Bein Sports 2, belum tentu Live Streaming RCTI. Tiga tim berpeluang Scudetto.

Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi laga Liga Italia Serie A Torino vs Inter Milan, Cagliari vs Juventus dan AC Milan vs Napoli akan ditayangkan via Live Streaming TV Online RCTI dan Bein Sports 2.

Salah satunya big match AC Milan vs Napoli.

Saat ini Liga Italia memasuki waktu-waktu krusial pada perebutan Scudetto.

Pasalnya, kakalahan yang diderita tim-tim papan atas dapat berimbas terhadap perubahan di papan klasemen Liga Italia.