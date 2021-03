JADWAL Liga Italia Malam Ini - Torino vs Inter, Parma vs Roma, Cagliari vs Juve & Milan vs Napoli 

JADWAL Liga Italia Malam Ini - Torino vs Inter, Parma vs Roma, Cagliari vs Juventus & Milan vs Napoli

POS-KUPANG.COM - Ikuti jadwal pertandingan Liga Italia malam ini dalam lanjutan pekan 27, yang menyajikan pertandingan seru, Minggu 14 Maret 2021 hingga Senin 15 Maret 2021 dini hari WIB.

Pemuncak Klasemen Serie A, Inter Milan akan bertandang ke markas Torino, di Stadion Olimpico, Kota Turin.

Pertandingan Torino vs Inter akan kick-of dengan duel Parma vs AS Roma, di Stadion Ennio Tardini, Kota Parma.

Jadwal Torino vs Inter dan Parma vs AS Roma akan berlangsung mulai pukul 21.00 WIB.

I Nerazzurri - julukan Inter Milan diprediksi tampil ngotot untuk memperlebar jarak poin dengan pesaing utama, AC Milan.

Jika menang, jarak poin akan semakin lebar menjadi 9 sehingga peluang meraih Juara Liga Italia musim ini.

Namun, tuan rumah Torino juga dipastikan tampil dengan maksimal karena posisi mereka saat ini berada di jurang degradasi.

Kemudian, laga Parma vs AS Roma juga diprediksi akan senasib dengan laga Torino vs Inter Milan.

Tuan rumah, Parma saat ini berada di posisi 19 dengan hanya meraih 16 poin dari 26 pertandingan yang dijalani.