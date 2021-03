Gisella Anastasia: Dukungan Keluarga

POS-KUPANG.COM - PENYANYI Gisella Anastasia sempat merasa takut saat harus mengakui kesalahan soal video asusila dengan Michael Yukinobu de Fretes di depan mamanya. Sebelum bercerita kepada sang ibu, Gisel pun berdoa agar diberikan kekuatan oleh Tuhan menyampaikan semua yang ingin disampaikannya.

"Waktu aku mau cerita ke mama aku juga berdoa dulu karena kan kalau pakai kekuatan sendiri pasti takut, ya," kata Gisel dikutip dari video di kanal YouTube Boy William, Jumat (12/3/2021).

Dengan kekuatan Tuhan, Gisel akhirnya mengungkapkan semua yang pernah terjadi di masa lalunya. Ia hanya bisa pasrah menerima apa pun respons dari sang mama.

"Dan amazingly dia enggak marah, malah dia nanya aku gimana, kayak ngasih kekuatan, enggak menghakimi anaknya, enggak marah-marah, enggak bilang 'anak durhaka' gitu-gitu sama sekali," kenang Gisel.

Gisel bersyukur memiliki keluarga yang sangat mendukungnya. "Tapi benar-benar deh, Boy, kalau kamu tanya setelah semuanya yang aku lalui, yang aku paling bersyukur itu aku masih punya keluarga that love me, yang tidak menghakimi aku," kata Gisel.

Keluarga yang dimaksud oleh Gisel juga termasuk dengan keluarga mantan suaminya, Gading Marten dan keluarga kekasihnya, Wijaya Saputra alias Wijin.

Menurut Gisel, semua keluarga terdekatnya itu memberikan dukungan moril yang dibutuhkan di tengah keterpurukan karena kasus video syur.

Adanya dukungan besar dari keluarga, dikatakan Gisel, membuatnya semakin terpacu untuk membuktikan diri bisa menjadi orang yang lebih baik di masa depan.

"Mereka selalu memberikan kesempatan untuk aku membuktikan bahwa as a human I wanna be a better person," ucap Gisel.

Seperti diketahui, Gisel kini tengah menjalani proses hukum dari video asusilanya bersama Nobu. Atas perbuatannya, Gisel dan Nobu dikenai Pasal 4 Ayat 1 juncto Pasal 28 dan atau Pasal 8 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. (kompas.com)