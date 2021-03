Empat Belas Warga Manggarai Terkonfirmasi Positif Covid-19 Meninggal Dunia, Simak Info

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | RUTENG--Sedih, satu lagi pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 meninggal dunia di Kabupaten Manggarai. Dengan bertambah lagi satu orang pasien ini, total sudah 14 orang warga Manggarai yang meninggal dunia.

Kabar duka meninggalnya pasien itu datang dari Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai.

Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai, Lody Moa, kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (12/3/2021) mengatakan, pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia itu Tn TO (60) warga Desa Golo, Kecamatan Cibal. Tn TO menghembuskan nafas terakhir di RSUD dr. Ben Mboi, Jumat (12/03/2021) hari ini.

Lody juga menjelaskan kronologis meninggal dunia pasien Tn TO.

Almarhum Tn TO menderita penyakit bawaan (komorbid hypertensi, batuk dan sesak nafas).

Senin 8 Maret 2021, berdasarkan hasil Pemeriksaan TCM/PCR, Tn TO terkonfirmasi Positif Covid-19. Almarhum Tn TO sempat mendapatkan perawatan di Ruang Isolasi RSUD dr Ben Mboi Ruteng selama 5 hari.

Namun nyawa Tn TO, tak bisa tertolong alias meninggal dunia hari ini. Almarhum Tn TO dinyatakan meninggal Dunia.

Proses Pemakaman Almarhum Tn TO dilaksanakan sesuai protokol Covid-19 di tempat Pemakaman Keluarga di Desa Golo, Kecamatan Cibal.

Lody juga mengatakan, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Manggarai, menyampaikan rasa turut berduka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum Tn TO, Semoga arwah Tn TO diterima disisi Tuhan Yang Maha Esa dan seluruh Keluarga yang berduka diberikan kekuatan dan ketabahan.

Lody juga menjelaskan, tercatat hingga Jumat, 12 Maret 2021, total Jumlah warga Manggarai yang terinfeksi Covid 19 sebanyak 1.672 orang. Total pasien Covid-19 yang sembuh sebanyak 1.359 orang.

Total Pasien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 14 orang. Total jumlah Pasien Covid-19 yang sedang mendapatkan perawatan dan Isolasi 300 orang.

Dikatakan Lody, mengingat laju penularan terutama angka kesakitan dan kematian akibat Covid-19 terus terjadi, Satgas Covid-19 Kabupaten Manggarai meminta dukungan dari seluruh Warga masyarakat Manggarai untuk bekerja bersama dan sama-sama bekerja, menghentikan mata rantai penularan Covid-19 dari Bumi Nucalale dengan wajib mematuhi setiap himbauan dan instruksi pemerintah terkait Covid-19, serta wajib mengikuti protokol Kesehatan Covid-19 dalam menjalankan aktivitas keseharian.

"Mari bersama, memutus mata rantai Penularan Covid-19, demi keselamatan dan kesehatan kita semua.

Satgas Covid-19 selalu hadir, terdepan, tercepat dan terpercaya dalam melindungi dan mencegah Penularan Covid-19,"pungkas Lody. (*)



