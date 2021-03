Makan bareng yuk! Promo KFC Hanya Berlaku Hari ini Kamis 11 Maret 2021, Promo TBT :10 Potong Ayam Rp 90.000

POS-KUPANG.COM - Bagi KFC Lovers, promo hari ini sangat spesial, Kenapa disebut spesial karena promo ini hanya berlaku di hari ini saja, Kamis 11 Maret 2021

Penasaran kan, apa sih promonya?

Promo yang bertajuk THE BEST THURSDAY (TBT) ini, Kamu bisa makan bareng bersama kolega atau keluarga, murah banget

Yuk cek katalog promo KFC yang masih berlaku di hari ini Kamis 11 Maret 2021

Promo KFC TBT

THE BEST THURSDAY IS ALMOST HERE!⁠

kamu bisa nikmatin promo THE BEST THURSDAY nih di hari KAMIS bareng temen-temen ataupun keluarga!⁠

⁠

Hanya dari Rp90.000, kamu bisa mendapatkan 10 potong ayam loh!

Yuk jangan sampai ketinggalanya promonya setiap hari KAMIS, biar makan-makan tetap jalan di tengah pekan!

Jangan lupa ajak temen kalian juga ya buat nikmatin promonya!