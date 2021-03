Tulisan Pertama di Twitter Dihargai Rp 35 Miliar ? Ini Kata Bos Twitter Jack Dorsey

POS KUPANG.COM--- - Dalam dunia teknologi, apapun yang menjadi pertama akan memiliki nilai tinggi setelah berjalan beberapa tahun.

Seperti yang dilakukan oleh bos Twitter Jack Dorsey.

Dia melelang twit pertama melalui pelelangan online, sebagaimana dilansir AFP.

Dilansir dari BBC, tawaran untuk twit pertama Dorsey tersebut mencapai 2,5 juta dollar AS atau setara Rp 35 miliar.

just setting up my twttr

— jack (@jack) March 21, 2006

"just setting up my twttr (sedang menyiapkan twttr saya)," twit Dorsey pada 22 Maret 2006.

Pada Jumat (5/3/2021), dia mengunggah link yang mengarahkan situs pelelangan yang terafiliasi dengan akun Twitter @Cent.

Menurut biografi @Cent, akun tersebut membeli dan menjual twit yang ditandatangani oleh pembuatnya.

Twite tersebut akan dijual sebagai non-fungible token ( NFT), semacam sertifikat digital yang menyatakan pihak yang memiliki foto, video, atau bentuk virtual lainnya.

