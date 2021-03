Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Mulai Malam Ini, Juventus vs Lazio, Inter vs Atalanta, Live RCTI 

Jadwal Liga Italia Akhir Pekan Mulai Malam Ini, Juventus vs Lazio, Verona vs Milan, Inter vs Atalanta, Live RCTI

POS-KUPANG.COM - Ikuti pertandingan Liga Italia sudah memasuki pekan 26. Juventus & Inter Milan mendapat lawan tangguh yang bisa dimanfaatkan oleh AC Milan.

Jadwal Liga Italia pekan 26 dimulai Sabtu (6/3/2021) malam ini, yang akan tayang di stasiun TV RCTI dan TV Online Bein Sports 2.

Ada empat pertandingan Liga Italia pekan 26 yang tayang di stasiun TV RCTI, yakni laga Juventus vs Lazio, Verona vs AC Milan, Napoli vs Bologna dan Inter Milan vs Atalanta.

Diantara penghuni tiga besar Klasemen Liga Italia, Juventus akan lebih dulu bermain daripada Inter Milan dan AC Milan, dengan mendapat lawan tak mudah Lazio.

Sementara AC Milan akan melawan Verona dan Inter Milan akan melawan Atalanta.

Jadwal Liga Italia antara Juventus vs Lazio adalah pada Minggu (7/3/2021) dini hari jam 02.45 WIB yang tayang di RCTI.

Juventus masih berusaha mempertahankan gelar juara yang terancam direbut Inter Milan yang kini kokoh di pucuk Klasemen Liga Italia.

Juventus, hingga pekan 25 mereka berada diposisi tiga klasemen Liga Italia dengan 49 poin dari 24 laga, tertinggal 10 poin dari Inter Milan sang pemuncak.

Ronaldo Cs dalam kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan di laga terakhirnya atas Spezia dengan skor 3-0 di pekan 25 lalu.

Melihat sang lawan yang sedang terpuruk, skuat Juventus yakin bisa menang.