NI dan Marungga Foundation Gelar Pelatihan Penanggulangan Cegah Anemia bagi Remaja Putri TTU

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU- Nutrition International (NI) dan Save the Children, bekerja sama dengan Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera (Marungga Foundation), melalui Program Better Investment for Stunting Alleviation (BISA) melakukan kegiatan pelatihan penanggulangan penyakit anemia bagi remaja putri di tingkat kabupaten Timor Tengah Utara.

Program yang didanai oleh pemerintah Kanada, pemerintah Australia melalui DFAT, Asia Philanthropy Circle, dan the Power of Nutrition, untuk menyelenggarakan kegiatan Pelatihan dan penguatan bagi Petugas Puskesmas dan Sekolah tentang Penanggulangan Anemia pada Remaja Puteri.

Kegiatan ini bertujuan memberikan penguatan kapasitas bagi pemangku kepentingan dalam berkolaborasi, berkoordinasi, mengimplementasikan dan memonitor program Suplementasi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri di kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), NTT.

Rencanannya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama dua hari yakni tanggal 3 – 4 Maret 2021 bertempat di Hotel Victory 2, Kefamenanu TTU dengan melibatkan 11 orang pengelola gizi puskesmas, 20 orang guru UKS SMA/SMK/Sederajat dan 1 orang TP UKS dan 1 orang pengelola UKS Kabupaten.

Dalam keterangannya, deputy of Chief Party Project BISA, Donatus Klaudius Marut, mengatakan, program BISA, merupakan rancangan bersama antara Nutrition International, Save The Children, Beppenas, dan Kementerian Kesehatan untuk mendukung program nasional penurunan stunting.

Fokus Program BISA, kata Klaudius, menekankan penguatan sisi pelayanan kesehatan dan gizi, dan pemberdayaan masyarakat dengan mempromosikan perubahan perilaku berkaitan dengan asupan gizi dan higienitas.

Kegiatan pelatihan ini diharapkan akan memberi pengetahuan dan ketrampilan bagi para peserta agar bisa menjalankan tugas menanggulangi anemia pada remaja putri di tempat kerjanya masing-masing.

"Berdasarkan hasil baseline survey Program BISA pada bulan Februari – Maret 2020, teridentifikasi bahwa prevalensi Anemia pada Remaja Putri di TTU 76.1% (gabungan anemia ringan, sedang, berat). Artinya hampir 4 dari 5 remaja putri di TTU mengalami anemia” Sambung Klaudius dalam keterangan tertulisnya kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (3/3/21).

Ia menjelaskan, anemia merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan penderitanya mengalami kelelahan, letih dan lesu sehingga akan berdampak pada kreativitas, konsentrasi belajar dan produktivitasnya. Tidak hanya itu, anemia pada remaja putri juga meningkatkan kerentanan terhadap penyakit pada saat dewasa.