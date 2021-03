Dinda Shafay: Alami Pelecehan

POS-KUPANG.COM - SELEBGRAM Dinda Shafay mengaku mengalami dugaan pelecehan seksual di salah satu gerai kopi ternama. Dinda Shafay menceritakan kejadian tak menyenangkan itu melalui unggahan akun Instagram @dindashafay.

Dinda menyebut kejadian tersebut dialaminya pada 1 Maret 2021. Saat itu, dia ingin bergegas menggunakan toilet.

"Sekitar jam 19.20 aku kebelet mau buang air kecil udah nunggu beberapa menit ternyata itu toilet karyawan aku turun ke lantai 1 karena di situ toilet pelanggan agak ngantri 2 orang gitu," tulis Dinda dikutip Rabu (3/3/2021).

• Bupati dan Wabup Manggarai Kunjungi Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR Manggarai, Ini Tujuanya!

"Aku juga sempat ketok dulu di toilet karyawan dan pelanggan karena di lantai 2 udah nunggu beberapa menitan enggak keluar," sambung Dinda lagi.

Akhirnya Dinda memutuskan untuk menggunakan toilet pelanggan. Namun usai dia selesai ke toilet, justru Dinda mendapat perlakuan tak menyenangkan.

• Sebelum Berakhir, ASN BPKP NTT dan Bea Cukai Kupang Telah Lapor SPT Tahunan

"Baru selesai buang air kecil i was wash the genitals with water after urinating. Pas saat itu moment karyawan barista ini dobrak pintu toilet aku bukanya minta maaf malah bilang makanya dikunci. Padahal itu pintu udah aku kunci dan ada video dimana aku emang udah kunci secara jelas banget," tutur Dinda.

Bahkan, Dinda sempat menangis lantaran menurut dia, dirinya malah ditertawakan.

"Itu karyawan setelah dobrak dan bilang gitu, langsung "Ketawa terbahak-bahak dan bitching about me di luar toilet bareng sama karyawan lainya" aku kok bisa tau? Yap!" kata Dinda lagi.

"Dia malah bilang kalau biasa karyawan juga pakai toilet pelanggan a.k.a enggak sesuai dengan peraturan mereka disana. Yang bikin aku nangis kejer itu karena setelah kejadian itu dia benar-benar ngetawain aku bareng temennya yang lain disitu titik aku nangis enggak bisa tahan lagi," tutur Dinda. (kompas.com)