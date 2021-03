Dinilai Angkuh Saat Unboxing Kiriman Kosmetik dari BCL, Syahrini Dihujat Netizen, Lihat Videonya

POS-KUPANG.COM - Punya popularitas yang tinggi membuat sosok Syahrini kadang juga punya banyak haters.

Sejak mengungkap pernikahannya dengan Reino Barack, Syahrini pun tak henti menjadi sasaran nyinyiran netizen di media sosial.

Kali ini Syahrini kembali tuai kritik dari netizen saat unboxing kiriman kosmetik dari BCL.

Kejadian ini berawal dari sebuah unggahan di akun Instagram @rumpi.manja.official.

Dalam unggahan yang dibagikan, Syahrini tampak sedang berada di mobil.

Melalui video pendek di Instagram Story, wanita yang bernama asli Rini Fatimah Jaelani ini terlihat memamerkan kiriman beberapa produk makeup yang baru diterimanya.

Rupanya, kiriman tersebut berasal dari sebuah produk makeup yang berkolaborasi dengan artis cantik Bunga Citra Lestari.

“Dikirim lipstik dan eyeshadow dari ESQA x BCL,” ujar Syahrini.

Syahrini juga terlihat memuji produk makeup tersebut sekaligus mengucapkan terima kasih.

“Dan koleksi warna-warna eyeshadow nya cantik sekali, I like, so cute. Sukses and thank you,” sambungnya.