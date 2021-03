Ermin Ndoen : Kepatuhan Protokol Kesehatan & Maksimal Testing, Kunci Melihat Angka Penurunan Covid

Ermin Ndoen : Kepatuhan Protokol Kesehatan dan Maksimal Testing, Kunci Melihat Angka Penurunan Covid-19 di NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Meningkatnya kasus covid-19 yang terjadi di provinsi Nusa Tenggara Timur, belum menunjukan angka penurunan yang berarti.

Hal ini, menurut pakar Epidomologi, Ermin Ndoen, selain kurang patuhnya masyarakat atas penerapan protokol kesehatan, di sisi lain juga kapasitas testing yang masih belum maksimal.

Ia menyebutkan, data pada bulan Februari 2021 terjadi peningkatan kasus sebanyak 4.227 kasus, sementara pada Januari berada di 2.831.

Jumlah peningkatan ini, kata Ermi, hampir 2 kali lipat atau kenaikan mencapai 150 persen.

Ia juga membeberkan, peningkatan kasus covid-19 per bulan februari bila di rata-ratakan maka terjadi penambahan kasus 151 orang per hari atau ada 1.057 kasus baru per minggu.

Selain, itu jumlah pasien baru ini juga hanya 8-10 persen yang ditampung di rumah sakit, sedangkan 90 persen pasien melakukan isolasi mandiri di rumah, sehingga potensi penyebaran ke orang lain menjadi besar. Meingat kluster rumah tangga jumlahnya cukup besar.

Meski kasus covid-19 terjadi penurunan di Minggu ke empat bulan lalu, namun hal itu bukan berarti telah terjadi penurunan angka atau kesembuhan pasien covid-19.

"Perlu di lihat apakah, penurunan itu akibat pemeriksaan sampel yang terlambat atau memang benar terjadi penurunan" jelas Ermi, Senin (1/3).

Ia juga menghimbau agar penerapan protokol dan kapasitias testing untuk di tingkatkan dalam tahap maksimal hingga 1000 sample per hari. Agar memastikan tren penurunan angka covid-19 di NTT, ia mengatakan untuk melihat perkembangan hingga satu bulan kedepan. (Laporan reporter POS-KUPANG.COM, Irfan Hoi)