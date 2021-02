Raisa: Suka Disney

POS-KUPANG.COM - Penyanyi Raisa menjadi salah satu pengisi soundtrack film animasi terbaru Disney, Raya and The Last Dragon.

Sebagai penggemar film Disney, Raisa mengaku mulai memperkenalkan film-film Disney kepada anaknya, Zalina Raine Wyllie, yang baru berusia 2 tahun.

"Dia baru nonton TV sekitar tiga bulan terakhir. Favorit dia adalah Moana. Aku rasa dia suka Moana mungkin karena dia banyak kenal elemen-elemen di film Moana. Pantai laut, pohon kelapa, warna-warna kain," tutur Raisa dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/2/2021).

• 175 Anggota Polda NTT Sudah Terima Vaksin Covid-19 Sinovac, Ini Penjelasan Kabid Humas

Kata Raisa, Zalina juga sudah menonton film Frozen. Namun, karena elemen dalam film tersebut, seperti salju belum pernah dirasakan langsung oleh Zalina, Raisa merasa sang putri belum begitu paham tentang salju.

"Jadi aku rasa dia enggak relate dan dia suka banget Moana mungkin karena dia relate dengan elemen-elemen di film itu," tutur Raisa.

• BKH Bantu Obat-obatan di Manggarai Barat

Raisa mengatakan, ia sangat semangat untuk mengenalkan karakter Raya ke Zalina yang diduga Raisa akan menjadi tokoh Disney baru favorit. Dari posternya pun menurut Raisa sudah mempresentasikan kuatnya karakter Raya.

Ia menambahkan, dengan melihat karakter Raya penonton bisa mendapat pelajaran bahwa orang biasa pun bisa sukses seperti Raya.

"Aku akan senang banget mengenalkan dia ke Raya karena Raya bukan princess lemah lembut dia kuat, petualang, seru, yakin dia bakal jadi princess baru kesayangan anakku," ujar Raisa.

Raya and The Last Dragon berkisah tentang petualangan menantang seorang pendekar bernama Raya. Di dalamnya terdapat unsur-unsur budaya dari negara-negara Asia Tenggara, tak terkecuali batik hingga keris. Film ini akan mengudara pada 3 Maret 2021. (kompas.com)