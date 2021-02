Adelwasy Lay saat tampil di Audisi The Voice Kids Indonesia GTV

Gadis Kecil Berdarah Kupang Bikin Dipuji Marcell Siahaan, Isyana Kaget : Aku Ngga Berani Nyanyiin

POS KUPANG.COM -- Satu lagi talentah berdarah Nusa Tenggara Timur

memukai para juri di panggung audisi The Voice Kids Indonesia GTV

Gadis kecil bernama Adelways Lay yang membawa nama Jakarta tampil

memukau dengan membawakan lagu klasik The Magic Flute dari Mozarts

Dalam Chanel Youtube, The Voice Kids Indonesia GTV , lagu dengan tingkat

kesulitan sangat tinggi ini dibawakan dengan sempurna oleh gadis berusia

9 tahun itu.

Sehingga empat juri pada tiga tim coach masingt-masing Rizky Febian &

Yura Yunita , Isyana Sarasvati dan Marcell Siahaan yang membalikan kursi

sebagai tanda siap menerima menjadi anak asuhnya di penampilannya

selanjutnya

Isyana Sarasvati langsung membalikan kursi ketika mendengar Adelwas

mulai menyanyi.

Ia bahkan sudah menunjukan wajah takjub saat Adelwas membawakan bagian

lagu yang teramat sulit namun dinyanyikan dengan mudah

Sementara juri lainnya masih menunggu hingga refferin. Namun pada

akhirnya para juri memberikan pujian pada Adelways

Dia Isyana Sarasvati langsung memuji Adelweys yang dianggapnya sanggup

membawkaan lagu klasik ini dengan baik.Ia mengaku dirinya saja hingga

kini tak berani membawakan lagu ini.

Adelways Lay saat tampil di The Voice Kids Indonesia GTV (tangkap layar youtube)

"Tau ngga sih, lagu aria yang dibawakan ini, sampai dengan umur aku

sekian (kini) aku ngga berani nyanyiin. Karena ini Is this very big

repertoar. Dan tiak semua suara bisa nyanyin lagu ini," ujat Isyana

" Nah kamu ini tipikal suaranya kalau di klasik itu dia akan jadi

soprano yang namanya coloratura (teknik suara dalam bernyanyi, suara

wanita yang berpindah-pindah nada dengan amat cepat, ringan dan lincah-

red) yang bisa running not yang sangat ringan. Kamu itu sudah dari kecil

sudah bagus banget, kita harus menjaga kualitas itu . Karena di klasik

itu (musik klasik) emang kita harus menjaga banget si . Suara kita itu

kan tubuh kita ya Kalau kita salah dikit sama tekniknya itu bisa merusak

segalanya. Dan, kamu bisa mendapatkan teknik-teknik itu kalau masuk

coach Isyana," katanya

Sementara Marcell Sihaan mengatakan, pada anak usia 9 tahun ini sudah

bisa proyeksi begini sudah sudah luar biasa. "Untuk anak 9 tahun

proyeksi kayak begini itu gila," puji Marcell

Adelways Lay saat tampil di The Voice Kids Indonesia GTV (tangkap layar youtube)

Sementara Adelways kepada para Coach mengatakan, teknik vokal yang

dimilikinya karena diajar sang ibu.Dan ia mengaku, dirinya yang memili

lagu ini. Pengajuan Adelwas kembali memberi kejutan pada para coach

Pada kesempatan Adelways Lai mendapat kesempatan berduet di hadapan para

coach dan penampilan ibu dan anak itupun mendapat pujian dari 4 orang

penyanyi kenamaan itu.

Pada akhirnya Adel memilih coach Isyana yang selanjutnya akan

membimbiingnya.*