Mengapa Jumlah Penduduk Miskin di Ende Naik, Rokok Salah Satu Faktor

POS-KUPANG.COM | ENDE - Badan Pusat Statistik ( BPS) Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur ( NTT) mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah ini pada 2020 naik 0,58 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada 2019, tercatat persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Ende sebesar 23,18 persen.

"Pada 2020 naik menjadi 23,76 persen," ungkap Kepala BPS Ende, Paulus Puru Bere, saat diwawancarai POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Kamis (25/2/2021).

• IRT Dirudapaksa Pria Bertopeng, Korban Syok Saat Tahu Pelakunya, Bukan Orang Lain

Secara absolut, jumlah penduduk miskin di kabupaten ini pada 2019 sebanyak 63,45 ribu jiwa dan 2020 mengalami kenaikan menjadi 65,22 ribu jiwa.

Apakah kenaikan signifikan? Paulus mengatakan, dalam konteks pandemi Covid-19 yang mana sangat menganggu ekonomi, masih bisa dibilang wajar. "Pada 2018, angka kemiskinan malah lebih tinggi dibandingkan 2020," ungkapnya.

• Universitas Pertahanan Buka Pendaftaran untuk S1, Ada Jurusan Kedokteran, Bebas Biaya

Pada periode 2019 sampai dengan 2020, garis kemiskinan Kabupaten Ende naik Rp 25.610 per kapita per bulan atau meningkat sebesar 7,54 persen, yaitu dari Rp 363.508 per kapita per bulan pada 2019 menjadi Rp 392.591 per kapita per bulan pada 2020.

Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,22 poin menjadi 4,54 dibanding 2019 yang sebesar 4,32.

Indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sehingga semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami kenaikan yakni sebesar 0,08 poin menjadi 1,19 dibanding 2019 yang sebesar 1,11.

Faktor Apa Saja yang Memengaruhi Angka Kemiskinan?