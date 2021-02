Mengejutkan, China Bangun Pangkalan Militer Besar-besaran di Laut China Selatan

Taiwan MInistry of Taiwan defense via Reuters via kontan.co.id

ILUSTRASI. Aksi China sekali lagi memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik atau perang besar dengan Taiwan. Beijing menerbangkan satu skuadron jet tempur dan pembom di dekat pulau-pulau yang diawasi oleh Taiwan di wilayah Laut China Selatan yang diperebutkan.