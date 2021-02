Kata wakil bupati Manggarai Heribertus Ngabut: urus orang manggarai harus berakar budaya

POS-KUPANG.COM | KUPANG - "Kami ingin memperlihatkan kepada rakyat dan birokrasi bahwa kami pemimpin yang dicinta." Kata kata lugas itu keluar dari mulut Heribertus Ngabut, wakil bupati terpilih Kabupaten Manggarai, NTT saat berbincang bersama wartawan di teras belakang Hotel Sotis, Kamis, 25 Februari 2021 sore.

Perbincangan itu berlangsung dua jam sebelum ia dan bupati terpilih Hery Nabit mengikuti acara gladi bersih Pelantikan Bupati dan Wabup 5 Kabupaten hasil Pilkada 2020 lalu. Acara gladi berlangsung di Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT, jalan El Tari Kecamatan Oebobo Kota Kupang, NTT.

Heri Ngabut - demikian Heribertus Ngabut lebih sering disapa- yang tampil dengan kaos lengan panjang bercorak hutan putih lengkap dengan Songko itu tampak santai saat mendampingi Hery Nabit yang mengenakan Hem kotak kotak dengan paduan selendang. Keduanya tampak sederhana dengan tampilan itu.

"Ini komitmen. Kami selalu omong di mana-mana, kami punya mimpi di Manggarai, orang Manggarai urus orang Manggarai harus berakar pada budaya," ujar Heri Ngabut dengan suara yang dalam.

Sebagai orang yang paham seluk beluk birokrasi, Heri Ngabut diminta Hery Nabit menjelaskan soal penataan birokrasi yang ditanyakan wartawan.

Mantan Kepala Badan Kesbangpol Manggarai itu mengungkap, saat ini masyarakat Manggarai tengah menantikan perubahan termasuk perubahan pada penampilan birokrasi yang profesional di kabupaten dengan luas 7,1 ribu km2 itu.

Birokrasi Profesional yang dinanti masyarakat itu haruslah birokrasi yang memiliki kualifikasi, kompetensi , orientasi kerja dan disiplin yang tinggi. "itu salah satu jalan menuju perubahan," ujar dia.

Karena itu, kehadiran dia dan Hery Nabit ingin memberi jaminan komitmen pemerintahan di bumi congkasae.

Terkait penataan birokrasi, Heri mengakui akan menerapkan konsep birokrasi hebat dengan menempatkan orang yang hebat di tempat yang hebat. Ia menyentil istilah yang jamak digunakan "the right man on the right place". Menurutnya, itu akan sangat membantu dalam memastikan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terlaksana sepanjang masa kepemimpinannya.