Jakarta Banjir Besar , Ahok Jadi Trending Topic di Twitter, Natizen Ingat BTP Kangen Mantan

POS KUPANG.COM -- Jakata kembali dilanda banjir besar di pertengan Februai 2021 ini. Tahun lalu, di awal tahun 2020, Jakarta juga mengalami banjir besar

Banjir ini membuat natizen mengingat kembali matan Gubernur DKI Jakarta , Basuki Tjahaja Purnama BTP alias Ahok yang dianggap lebih sukses dalam menangani banjir Jakarta

Dia Ahok berani melakukan normalisasi sungai yang dianggap penyebab banjir dengan menggusur permukiman yang dianggap sudah berada di dalam bantaran dan aliran sungai

• TERBARU , Vicky Prasetyo Umumkan Lagi Tanggal Pernikahannya dengan Kalina Ocktaranny, Jadi Nikah?

• Vicky Prasetyo Dinyinyirin Angel Lelga Usai Batal Nikah degan Kaliba Ocktaranny, Ini Taggapan Vicky

• Kaesang Pangarep Dikabarkan Putus dengan Felicia Tissue, Putra Presiden Jokowi Pamer Otot Kekar

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta, Anis Baswedan (kanan). (tribunnews.com)

Hashtag nama Ahok menjadi trending topic di media sosial Twitter pada Minggu (21/2/2021) pagi.

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terseret topik banjir Jakarta yang melanda di sejumlah titik Ibu Kota pada Sabtu (20/2/2021).

Netizen di Twitter pun menanggapi terjadinya banjir di Jakarta dan membawa-bawa nama Ahok.

"Mantab Ki, Ahok is The Best" cuit @suryaandreas71.

"Aku suka yang ini, keras berkelas. Bukan yang manis dengan mata sinis," cuit @djojodiningrat1 "About #banjir​ in Jakarta, pretty sure Ahok would never let this happen.

Bring him back to get this back to normal," cuit @andijgj.