Saatnya Beli Rumah, Mulai 1 Maret Pemerintah Keluarkan Kebijakan Uang Muka Nol Persen

POS KUPANG.COM -- Kabar gembira bagi mereka yang belum memiliki rumah sendiri. Pemerintah beri kesempatan kepada warga untuk memiliki rumah dengan biaya murah

Bahkan, bukan rumah tinggal saja tetapi juga bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha bisa mendapatkan rumah kantor atau rumah toko

Kabar gembira bagi masyarakat yang hendak membeli properti di masa pandemi Covid-19 ini.

Bank Indonesia (BI) memberikan kelonggaran terkait ketentuan Down Payment (DP) atau uang muka untuk pembiayaan properti, yakni 0 persen alias tanpa DP.

Dia Gubernur Bank Indonesia , Perry Warjiyo mengatakan, adanya kelonggaran tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti yang saat ini masih lesu.

Ia kembali menjelaskan, adanya kelonggaran terkait DP ini berlaku untuk semua jenis properti.

Seperti rumah tapak, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), hingga rumah susun (rusun).

"Bank Sentral melonggarkan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti," jelas Perry dalam video conference Bank Indonesia, Kamis (18/2/2021).

Menurut Perry, kelonggaran kredit ini akan efektif berlaku mulai per 1 Maret 2021 hingga akhir tahun 2021.