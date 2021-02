POS-KUPANG.COM - Pria Misterius Ini Tiba-tiba Ngaku Mantan Amanda Manopo, Pasang Baliho Minta Balikan, Siapa Dia?

Heboh seorang pria yang mengaku sebagai mantan kekasih Amanda Manopo.

Bahkan pria tersebut nekat memajang fotonya dengan Amanda Manopo di billboard kawasan Kota Bandung dan menuliskan bahwa dirinya ingin balikan dengan Amanda.

Amanda Manopo akhirnya menanggapi aksi pria berkumis yang memajang fotonya di billboard di kawasan Kota Bandung.

Melansir dari postingan di feed Instagram-nya Kamis, (18/2/2021), Amanda Manopo awalnya berada di dalam mobil dan bersiap pergi.

"Hai guys ini aku mau on the way ke suatu tempat di mana banyak banget yang nge-dm aku atau nge-tag di Insta story, katanya ada satu billboard yang masang foto aku sama cowok" ujar Amanda Manopo dalam video.

Selanjutnya, Amanda Manopo mengatakan bersiap menuju lokasi billboard tersebut dipasang.

"Nah sekarang aku lagi mau menuju ke sana sih buat ngecek, semoga ketemu ya" tukasnya.

Tidak berselang lama, video menunjukkan Amanda Manopo berada di kawasan tempat billboard itu dipasang.

"Oh ini toh billboard-nya, yah kenapa ya, nama Instagram @bayusetia1, bacanya satu atau one sih, aduh bingung deh" kata Amanda Manopo bingung.