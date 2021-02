Laut China Selatan, Kapal Perang AS Masuki Wilayah yang Diklaim Tiongkok, Ada Apa China Vs AS?

Laut China Selatan Terkini, Kapal Perang AS Masuki Wilayah yang Diklaim Tiongkok, Ada Apa China Vs AS?

POS-KUPANG.COM -- Laut China Selatan Terkini, Kapal Perang AS Masuki Wilayah yang Diklaim Tiongkok, Ada Apa China Vs AS?

China Vs Amerika Serikat di Laut China Selatan tampaknya kian panas saja.

Amerika Serikat dan China, sama-sama kerap kali untuk kekuatan di wilayah perairan yang ada di dekat kawasan wilayah Asia Tenggara itu.

• Peresmian Bendungan Napun Gete, Bupati Sikka Tegaskan Pemerintah dan Masyarakat Senang

• Mulai Terlihat, Geng Solo Makin Kuat di Polri, Kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Jadi Bukti

• Guru Dari 17 SMP di Kecamatan Borong Ikut Penyusunan Soal UAS Dengan Kualitas Tingkat Tinggi

China, yang di Indonesia disebut juga Tiongkok, secara gamblang menyebut wilayah Laut China Selatan atau LCS sebagai wilayah miliknya.

Sebuah klaim yang lantas ditolak mentah-mentar sejumlah negara Asia Tenggara yang juga anggota ASEAN macam Vietnam, Brunei Darussalam, Malaysia hingga Filipina.

Baru-baru ini, Amerika Serikat ikut memanas-manasi wilayah lautan yang kaya akan sumber daya alam itu.

Sehingga kawasan Laut China Selatan bakal makin panas.

Baru-baru ini, dikutip dari laman Kontan.co.id, sebuah kapal perang Angkatan Laut AS berlayar di pulau-pulau yang diklaim oleh China di Laut China Selatan pada Rabu 17 Februari 2021.

Dikutip dari laman Kontan.co.id yang merangkumnya dari laman Reuters melaporkan, operasi bertajuk operasi kebebasan navigasi tersebut menandai langkah terbaru AS untuk menantang klaim teritorial China.