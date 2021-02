Yuk cek katalog promo Alfamart Hari Ini 18 Februari 2021, Katalog Promo Diapers Fair hingga Ice Cream, Gratis Shopping Bag

POS-KUPANG.COM - Bagi sahabat Alfamart, segera dapatkan beragam promo Alfamart yang kembali hadir hari ini Kamis 18 Februari 2021.

Yuk nikmati beragam diskon seru untuk mewarnai aktifitas belanjamu pekan ini.

Dapatkan berbagai kebutuhan menarik dengan harga terbaik, termurah, terlengkap dan dekat dari jangkauanmu selama periode berlangsung.

Berikut ragam promo dan diskon yang ditawarkan Alfamart dirangkum dari laman resmi alfamart.co.id dan Instagram @alfamart Kamis 18 Februari 2021:

Ice Cream Fair

Pssst!!! Ada Promo Spesial buat Kalian dari Glico Wings

Dapatkan Gratis 1 Pcs Tutti Frutti (untuk pembelian Produk Glico Wings all variant senilai Rp 20rb) serta Buy 3 Get 1 Free (Khusus pembelian Frostbite Mochi 48ml All variant) di #Alfamart terdekat

Jangan sampai ketinggalan untuk dapatkan promonya, Periode Terbatas!!

Dapatkan update promo menarik lainnya melalui aplikasi #Alfagift. Download dulu aplikasinya di Playstore atau Appstore!