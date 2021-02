Utang Indonesia Rp 5,8 Trilun Melonjak ? Sri Mulyani Buka Suara Kondisi Ekonomi Indonesia INFO

POS KUPANG.COM---Utang Indonesia Melonjak, Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Kondisi Ekonomi Indonesia

Utang Indonesia Melonjak, Menkeu Sri Mulyani Buka Suara Kondisi Ekonomi Indonesiaonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat sebesar 417,5 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 5.803,2 triliun (kurs Rp 13.900 per dollar AS).

Posisi Utang Indonesia pada akhir kuartal IV 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan akhir kuartal III yang sebesar 413,4 miliar dollar AS.

Dilansir dari Kompas.com, utang Indonesia juga mengalami lonjakan, dengan rasio terhadap PDB di level 38,5 persen.

“Kita perkirakan (utang Indonesia) akan mendekati 40 persen dari PDB namun sekali lagi Indonesia masih relatif dalam posisi yang cukup hati-hati atau prudent,” tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan utang Indonesia masih dalam posisi prudent dibandingkan negara maju dan ASEAN seperti Malaysia 66 persen, Singapura 131 persen, Filipina 54,8 persen dan Thailand 50 persen (rasio terhadap PDB).

Ia menuturkan selama ini pemerintah menetapkan langkah-langkah dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian.

• Sejoli INI Tak Kuasa Tahan Rindu, Pesan Kamar Hotel Terpisah, Kencan Diam, Malah Ini TERJADI

Sehingga kontraksi ekonomi cukup moderat dan defisit APBN sebesar 6 persen, juga relatif lebih kecil dibanding negara lain yang di atas 10 persen.

Ia menjelaskan defisit yang semakin tinggi menunjukkan utang yang dimiliki juga semakin banyak seperti defisit negara maju yakni Amerika Serikat (AS) mendekati 15 persen dan Perancis 10,8 persen.

“Ini artinya apa? negara-negara ini hanya dalam satu tahun utang negaranya melonjak lebih dari 10 persen sementara Indonesia tetap bisa terjaga di kisaran 6 persen,” jelas Sri Mulyani.