WOW Fantastis, Baru Pacaran Seminggu, Shyalimar Malik Dapat Hadiah Valentine Rp 2,5 Miliar

WOW Fantastic, Baru Pacaran Seminggu, Shyalimar Malik Dapat Hadiah Valentine Rp 2,5 Miliar

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Duh, senangnya artis Shyalimar Malik.

Bagaimana tidak baru pacaran seminggu, dia mendapat hadiah fantastis dari sang kekasih di Hari Valentine dengan total Rp 2,5 miliar.

Hal itu dekatahui dari unggahan sang artis

Shyalimar Malik megunggah sebuah foto sedang memamerkan mobil Mercedez Benz baru tanpa nomor polisi, dan uang dolar yang ada didalam sebuah kotak bunga.

Foto tersebut diunggah Shyalimar Malik di akun instagramnya @shyalimarmalik17, Minggu (14/2/2021).

"Valentine gift! The best gift and the best someone. Padahal baru kenal seminggu," tulis Shyalimar Malik dalam keterangan foto tersebut.

Tak hanya foto saja, Shyalimar Malik juga mengunggah video yang berisi ucapan terima kasihnya kepada sang kekasih.

"Jadi aku abis dikasih kado valentine bunga , uang dan mobil mercy. Nih yang kasih, makasih sayang," ucapnya dalam video tersebut.