Silakan Akses Link Live Streaming Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini, Al Bahagia, Andin Hamil?

Ini Link Live Streaming Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini, Episoden Paling Seru, Al Bahagia Andin Hamil?

POS-KUPANG.COM -- Ini Link Live Streaming Sinetron Ikatan Cinta Malam Ini, Episoden Paling Seru, Al Bahagia Andin Hamil?

Jam tayang sinetron Ikatan Cinta malam ini, Senin 15 Februari 2021.

Aldebaran makin bahagia, karena Andin kembali ke rumah.

Ia pun siap memberikan nafkah batin untuk Andin.

Apakah Andin langsung hamil? Dan Aladin on the way? Seperti harapan para penggemar Ikatan Cinta.

Simak sinopsis hari ini dalam artikel ini.

Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang di RCTI pukul 19.30 WIB atau 20.30 WITA.

Cerita Ikatan Cinta kali ini berkaitan dengan rujuknya Aldebaran dan Andin, serta Elsa dan Mama Sarah yang panik.

Tentunya, Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta kali ini makin seru dan menguras emosi karena tak satupun rahasia Elsa yang terbongkar.