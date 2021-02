Susi Pudjiastuti Blak-blakan Tolak Jadi Wakil Presiden: 'Saya Mau Presiden, Anies Baswedan Wakilnya'

POS KUPANG, COM - Meski tak lagi menjabat sebagai menteri di Kabinet Jokowi.

Namun, nama Susu Pudjiastuti masih menjadi perhatian publik.

Susi dinilai masih layak untuk menduduki sejumlah posisi srategis di pemerintahan bahkan untuk menjadi presiden.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pudjiastuti menegaskan tak memiliki modal politik dan kepentingan jelang Pilpres 2024.

Hal itu ia ungkapkan dalam menjawab tudingan sejumlah pihak soal manuver politik dan berencana ikut kontestasi pemilihan presiden-wakil presiden.

"Tidak mungkin itu. Partai apa? Partai ikan? Saya tidak punya modal politik dan terlalu kontroversial untuk negeri yang terlalu hebat," ucap Susi, dalam acara Kamar Rosi di Kompas TV, Selasa (9/2/2022).

Susi berpendapat, namanya saat ini banyak diperbincangkan oleh berbagai partai politik karena semua hal sudah berjalan dengan baik.

"Pada saat semua too good, semua well organized, semuanya baik. Jadi ingat yang tidak baik, 'oh Susi di sana tuh'," kelakar Susi.

Selain itu, Ia juga menanggapi soal munculnya kemungkinan pencalonan dirinya sebagai wakil presiden, berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Susi dengan tegas menolak. Sebab, seharusnya ia menjadi calon presiden, sedangkan Anies sebagai wakilnya.