Ini 7 Rekomendasi Lagu Valentine, Bikin Suasana Romantis Bersama Kekasih di Hari Kasih Sayang

Lagu-lagu Valentine ini mungkin bisa menjadi inspirasi untuk menambah momen romantis pada perayaan Hari Valentinemu bersama pasangan.

Simak tujuh rekomendasi lagu Valentine yang dikutip dari berbagai sumber:

1. Valentine - Jim Brickman ft Martina McBride

Lagu Valentine ini sangat cocok pada didengarkan pada momen perayaan Hari Valentine.

Lagu ini menceritakan tentang rasa kagum kepada pasangannya.

2. Elvis Presley - Can't Help Falling In Love

Can't Help Falling In love merupakan lagu romantis yang dinyanyikan oleh Elvis Presley.

Lagu ini menceritakan tentang seorang pria yang tidak bisa menahan perasaannya kepada sang pujaan hati.

3. Ed Sheeran - Perfect

Ed Sheeran merupakan penyanyi pria yang sudah dikenal dengan lagu-lagu romantisnya.